Avrupa seçimi Almanya’yı böldü

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini belirlemek üzere gerçekleşen seçim, Almanya'yı politik olarak adeta ikiye böldü. Yüzde 64,8 oranında rekor katılımın sağlandığı seçimden çıkan sonuç, doğu eyaletlerinde ırkçı AfD'nin, batı eyaletlerinde ise Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) galibiyetiyle sonuçlandı. Seçimden AfD'nin ikinci parti olarak çıkması şoke etti.Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), seçimde büyük şok yaşadı. SPD'ye sandıktan yüzde 14 oy çıktı. Yeşillerin oy oranı yüzde 12, FDP'nin ise yüzde 5'te kaldı. Üç parti önceki seçime kıyasla oy kaybetti. Seçimin diğer kazananı, Sol Parti'den ayrılarak yeni oluşuma giden Sahra Wagenknecht'in partisi BSW oldu.Oy oranının düştüğü sanılan ırkçı AfD'nin 96 sandalyeden 15'ine sahip olmasının nedenleri, ülkede suç oranlarındaki artış, çok fazla göçmenin gelmesi, İslam'ın etkisinin güçlenmesi ve yaşam standartlarının kötüleşmesi olarak sıralandı. Oylarını AfD'den yana kullananlar, suçla mücadele ve göçmen politikası konusunda en yetkin partinin AfD olduğu görüşünü öne sürdü.Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin, seçimde uğradığı hezimetin ardından CSU lideri Markus Söder, tıpkı Fransa'da olduğu gibi Federal Meclis'in bir an önce erken seçime gitmesini istedi. Söder, hükümetin artık halk desteğini kaybettiğini belirterek, "Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk seçime gidilmeli" dedi. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, "Hataları kendi içimizde aramalıyız. Dürüst ve samimi bir kampanya yürüttük" dedi. Yeşiller Partisi lideri Ricarda Lang ise "Bu sorunu birlikte çözeceğiz" diye konuştu.Türkler tarafından Ocak ayında kurulan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) adlı parti, ilk seçiminde ciddi oy oranı yakaladı. Avukat Fatih Zingal'ın birinci sıra adayı olduğu partiye sandıktan 148 bin 724 oy çıktı. Türkiye kökenlilerin kurduğu diğer parti BIG'in oy sayısı ise 31 bin 141'de kaldı. Avrupa Parlamentosu'nda 96 sandalyesi bulunan Almanya'da CDU seçim sonrası 29, AfD 15, SPD 14, Yeşiller 12, BSW 6, FDP 5, Sol Parti 3, Volt 3, Hür Seçmenler 3, Partei 2, Familie, ÖDP ve Tierschutz ise birer sandalye elde etti. 96 vekil arasında Engin Eroğlu ile Özlem Demirel'in bulunması da dikkat çekti.Seçim sonrası oluşan haritada iki renk hâkim oldu. CDU, siyah renkle iki ülke birleşmeden önceki Batı Almanya haritasındaki gibi batıda üstünlük sağladı. Irkçı AfD ise eski Doğu Almanya sınırlarındaki eyaletlerde birinci parti çıktı.