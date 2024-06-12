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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Bir cümleyle zulmün özeti

Bir cümleyle zulmün özeti

İsrail’in Gazze saldırılarına tepkili bir grup öğrenci, Leipzig Üniversitesi kampüsüne çadır kurdu. Öğrenciler çadıra “İsrail, Gazze’deki tüm üniversiteleri bombaladı” yazdı

Üniversite öğrencilerinin İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepkileri sürüyor. Avrupa'nın pek çok üniversitesinde bir araya gelen ve İsrail'in saldırılarını kınayan öğrencilere Leipzig Üniversitesi de eklendi. Kampüse çadırlar kurup Filistin bayrakları asan ve alana 'Filistin kampı' adını veren öğrenciler, Gazze'ye saldırıların son bulmasını istedi. Bir çadırın üzerine "İsrail, Gazze'deki tüm üniversiteleri bombaladı, Obergfell sessizliğini koruyor" yazıldı. İfadede Leipzig Üniversitesi rektörü Eva Ines Obergfell'e atıfta bulunulurken, onun gibi Avrupa'nın sessizliğine de vurgu yapıldı. LEİPZİG
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Bir cümleyle zulmün özeti
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