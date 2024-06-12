Bir cümleyle zulmün özeti

Üniversite öğrencilerinin İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepkileri sürüyor. Avrupa'nın pek çok üniversitesinde bir araya gelen ve İsrail'in saldırılarını kınayan öğrencilere Leipzig Üniversitesi de eklendi. Kampüse çadırlar kurup Filistin bayrakları asan ve alana 'Filistin kampı' adını veren öğrenciler, Gazze'ye saldırıların son bulmasını istedi. Bir çadırın üzerine "İsrail, Gazze'deki tüm üniversiteleri bombaladı, Obergfell sessizliğini koruyor" yazıldı. İfadede Leipzig Üniversitesi rektörü Eva Ines Obergfell'e atıfta bulunulurken, onun gibi Avrupa'nın sessizliğine de vurgu yapıldı. LEİPZİG