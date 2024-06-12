Siyaset kazanı kaynamaya başladı

Almanya'yı politik olarak adeta ikiye bölen ve hükümet ortağı partilerin oy kaybıyla noktalanan Avrupa Parlamentosu seçimi, ülke siyasetinde deprem etkisi yaptı. Hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP'nin oy oranının AP seçiminde yüzde 31'e kadar gerilemesi, Başbakan Olaf Scholz üzerindeki baskıyı artırdı.2021'deki son federal seçimde yüzde 52 oy ile iktidara gelen üç partinin oylarının erimesinden sonra Scholz'un genel seçime bir yıl kala ülkeyi erken genel seçime taşıması isteniyor. Önümüzdeki ay başlayacak bütçe görüşmeleri, koalisyon oluşturdukları günden bu yana sık sık kriz yaşayan ortakların kaderini belirleyecek.FDP'NİN Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ortaklar arasında yeni kriz çıkacağı sinyalini şimdiden verdi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kubicki, AP seçiminde FDP'ye kıyasla daha çok oy kaybı yaşayan SPD ve Yeşiller'in hükümet politikalarında partilerinin politikalarına yaklaşması gerektiğini ifade etti.ŞANSÖLYE'NİN partisi SPD, aldığı yüzde 13,9'luk oy oranıyla, tarihinde ilk kez en kötü sonucunu elde etti. Scholz, seçim kampanyası sırasında AP birinci sıra adayı Katarina Barley ile afişlerde boy gösterip başrol üstlenmişti. Tarihi hezimet sonrası oklar Scholz'un üzerine çevrildi. Başbakan, seçim akşamı sessiz kaldı. Ertesi gün ise seçim sonucunun koalisyondaki üç parti için kötü olduğunu belirtip, "Vatandaşların güvenine sahip olabilmek için herkes çaba göstermeli" açıklamasında bulundu.