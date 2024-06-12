Solingen’de bir kundaklama daha

Almanya'nın Solingen kenti, Türkler için acının başkenti oldu. 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin beş ferdinin katledilişinin 31. yılı daha yeni geride kalmış ve o günkü acı tazelenmişken, kentten bir kundaklama haberi daha geldi. 25 Mart'ta 4 Bulgaristan Türk'ünün yaşamını yitirdiği kundaklamanın olduğu kentte bu kez kundaklamada 22 kişi yaralandı.Göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu apartmanda pazar günü meydana gelen yangının ilk incelemede kasıtlı çıkarıldığı anlaşıldı. Yangında hızlandırıcı kullanıldığı ifade edildi. Savcılık, cinayete teşebbüs ve ağır kundaklama suçlarından soruşturma başlattı. Yaralıların çoğunun duman zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.