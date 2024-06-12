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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Solingen’de bir kundaklama daha

Cengiz PARLAYAN
Solingen’de bir kundaklama daha

Solingen kentinde Genç ailesinin acısı tazelenmiş, mart ayında bir ailenin katledilişi unutulmamışken, bir şüpheli kundaklama haberi daha geldi. Bu kez ölüm yaşanmadı

22 KİŞİ YARALANDI
Almanya'nın Solingen kenti, Türkler için acının başkenti oldu. 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin beş ferdinin katledilişinin 31. yılı daha yeni geride kalmış ve o günkü acı tazelenmişken, kentten bir kundaklama haberi daha geldi. 25 Mart'ta 4 Bulgaristan Türk'ünün yaşamını yitirdiği kundaklamanın olduğu kentte bu kez kundaklamada 22 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu apartmanda pazar günü meydana gelen yangının ilk incelemede kasıtlı çıkarıldığı anlaşıldı. Yangında hızlandırıcı kullanıldığı ifade edildi. Savcılık, cinayete teşebbüs ve ağır kundaklama suçlarından soruşturma başlattı. Yaralıların çoğunun duman zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
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Solingen’de bir kundaklama daha
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