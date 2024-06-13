Almanya'nın Hattingen kentinde 31 yıl önce evleri kundaklanan, ancak polis ve savcılık tarafından yangını kendileri çıkardığı iddiasıyla yargılanan Ünver ailesi, SABAH'a konuştu. Olaydan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve Aksaray'a bağlı Sarıyahşi ilçesinde yaşayan aile, "O yangından sağ kurtulduk ama bizi diri diri gömdüler" şeklinde konuştu.Anne Yaşar Ünver (63), "5 Haziran 1993'te evimizi ırkçıların yaktığı çok belliydi. Ancak beni suçlu yapıp üç yıl yargıladılar. Üzüntüden bir gözümü kaybettim, diğeri yüzde 45 görüyor. Çocuklarımın geleceği ile oynandı. Kundaklama, 31 yıldır karanlıkta. Olaydan bir hafta önce ırkçılar evimize saldırı düzenlemişti. Zaten o dönem diken üstündeydik" diye konuştu.Solingen'de Genç ailesinin evinin kundaklanıp beş kişinin ölümünden bir hafta sonra evlerinin ateşe verildiğini ifade eden Ünver, "O gün üç yaşındaki oğlumuz Osman'ın erken uyanmasıyla kurtulduk. Üç gencin olay yerinden kaçtığı ve birinin kafasında Nazi sembolü olduğunu gören tanık vardı. İfadeyi dikkate almayıp 'Sigortadan para alabilmek için evini ateşe verdi' dediler" dedi.Yangın sırasında evine 70 kilometre uzaklıktaki fabrikada vardiyada olduğunu belirten baba Yaşar Ünver (64), "Sabah geldiğimde evi küle dönmüş halde buldum. O yangından sonra evimizden olduğumuz gibi suçlu da gösterildik. Baskılara dayanamadık ve kesin dönüş yaptık. Maddi-manevi toparlanamadık. Kalp hastası oldum. Ailemin geleceğini çaldılar" ifadelerini kullandı.