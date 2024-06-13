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Giriş Tarihi: 13.6.2024

Prag’a Türkiye parkı

Prag’a Türkiye parkı

Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle Prag’da park oluşturuldu. Büyükelçi Bağış, “Bu parkın açılmasına karşı çıkan herkesle mücadele ettik” dedi

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı geride kaldı. Bu vesileyle Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği başkente Türkiye parkı için başlattığı girişimi neticelendirdi. Prag'da geçtiğimiz günlerde parkın açılışı gerçekleştirildi.




Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, "Girişimlerimizi engellemek isteyenler oldu. Türkiye aleyhindeki gruplar, FETÖ'sünden PKK'sına, DHKP-C'sinden diğer hain gruplara kadar. Ermeni gruplarına, Rum gruplarına kadar. Hepsi ellerinden geleni yaptılar, ama biz ilk defa ülkemizin adını taşıyan bir parkın açılışını gerçekleştirdik" dedi. PRAG
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Prag’a Türkiye parkı
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