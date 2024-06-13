Prag’a Türkiye parkı

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı geride kaldı. Bu vesileyle Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği başkente Türkiye parkı için başlattığı girişimi neticelendirdi. Prag'da geçtiğimiz günlerde parkın açılışı gerçekleştirildi.Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, "Girişimlerimizi engellemek isteyenler oldu. Türkiye aleyhindeki gruplar, FETÖ'sünden PKK'sına, DHKP-C'sinden diğer hain gruplara kadar. Ermeni gruplarına, Rum gruplarına kadar. Hepsi ellerinden geleni yaptılar, ama biz ilk defa ülkemizin adını taşıyan bir parkın açılışını gerçekleştirdik" dedi. PRAG