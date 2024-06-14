Akademisyenlere Gazze zorbalığı

Gazze'deyaşananlara gözlerini kapatanlar, yine sahneye çıktı. Bu kez hedef, Berlin Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilere şiddet uygulayan polise tepki amacıyla açık mektup yazan akademisyenler oldu. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, akademisyenlere mali desteğin kesilmesine yönelik inceleme başlattı. Siyasilerden tepki yağdı.Sol Parti, Eğitim Bakanı'nın "malikânenin efendisi" gibi davrandığını ifade etti. Yeşiller'in eğitim politikaları sözcüsü Anja Reinalter, "Fonların geri çekilmesi, bağımsız akademik çalışmaları imkânsız hale getirecektir" dedi. Aynı tepkiyi CDU/CSU da verdi. BERLİN