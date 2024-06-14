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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Akademisyenlere Gazze zorbalığı

Akademisyenlere Gazze zorbalığı

İsrail’i protesto ederken polis şiddetine maruz kalan öğrencilere destek veren akademisyenlere inceleme başlatıldı. Projelerine mali destek kesilecek

Gazze'de yaşananlara gözlerini kapatanlar, yine sahneye çıktı. Bu kez hedef, Berlin Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilere şiddet uygulayan polise tepki amacıyla açık mektup yazan akademisyenler oldu. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, akademisyenlere mali desteğin kesilmesine yönelik inceleme başlattı. Siyasilerden tepki yağdı.




Sol Parti, Eğitim Bakanı'nın "malikânenin efendisi" gibi davrandığını ifade etti. Yeşiller'in eğitim politikaları sözcüsü Anja Reinalter, "Fonların geri çekilmesi, bağımsız akademik çalışmaları imkânsız hale getirecektir" dedi. Aynı tepkiyi CDU/CSU da verdi. BERLİN
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Akademisyenlere Gazze zorbalığı
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