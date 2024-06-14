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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Futbol kötü ekonomiye ivme kazandıracak

Futbol kötü ekonomiye ivme kazandıracak

Alman Hükümeti, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ekonomiye ivme kazandırmasını bekliyor. Ekonomi Bakanlığı, pek çok sektörde canlanma yaşanacağını raporladı

CANLANMA YAŞANACAK
EKONOMİ ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, yılın başından bu yana sanayi, inşaat ve hizmet sağlayıcıları arasındaki duyarlılık göstergelerinde gözle görülür iyileşme olduğu belirtildi. Şampiyonanın ardından perakende, restoran ve konaklama gibi sektörlerde geçici canlanma beklentisi ifade edildi.

'SEL SEKTE VURMAZ'
ALMANYA'NIN güneyindeki sel felaketinin ekonomideki toparlanmayı tehdit etmediği de raporda vurgulandı ve sellerden etkilenen bölgelerdeki dramatik durumun, sanayide geçici üretim kesintilerine, kısa süreli çalışmalara yol açacağına işaret edildi. Raporda, "Geçmişin gösterdiği gibi, bölgesel kısıtlamalar ekonominin geneli üzerinde kalıcı etki oluşturmaz" denildi. BERLİN
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Futbol kötü ekonomiye ivme kazandıracak
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