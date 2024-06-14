Futbol kötü ekonomiye ivme kazandıracak

EKONOMİ ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, yılın başından bu yana sanayi, inşaat ve hizmet sağlayıcıları arasındaki duyarlılık göstergelerinde gözle görülür iyileşme olduğu belirtildi. Şampiyonanın ardından perakende, restoran ve konaklama gibi sektörlerde geçici canlanma beklentisi ifade edildi.ALMANYA'NIN güneyindeki sel felaketinin ekonomideki toparlanmayı tehdit etmediği de raporda vurgulandı ve sellerden etkilenen bölgelerdeki dramatik durumun, sanayide geçici üretim kesintilerine, kısa süreli çalışmalara yol açacağına işaret edildi. Raporda, "Geçmişin gösterdiği gibi, bölgesel kısıtlamalar ekonominin geneli üzerinde kalıcı etki oluşturmaz" denildi. BERLİN