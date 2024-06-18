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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Dört nesil bayram sofrasına oturdu

Fatih YILMAZ
Dört nesil bayram sofrasına oturdu

Türk toplumu memleketlerinden binlerce kilometre uzakta olsa da bayramı yaşamaya, yaşatmaya gayret ediyor. Kuşaklar, bayram sofrasında buluşuyor

SABAH Avrupa, 54 yıldır Almanya'da yaşayan Kayserili Tavşan ailesinin evine misafir oldu, bayram coşkularına eşlik etti. Her bayramı dört nesil bir arada kutlayan Tavşan ailesinin evleri bu bayramda da doldu taştı. Vatan hasretinin yüreğinden hiç çıkmadığını söyleyen Mustafa Tavşan (70), babasının peşinden geldiği Almanya'da eşi Ayşe (70) ile Wiesloch kentinde iki kişi ile başladığı hayat yolculuğunda bugün 4 çocuk, 16 torun ve 2 torunun çocuğu ile birlikte 24 kişilik aile olduğunu ifade etti. Tavşan, "Bayramları yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Her bayram bir aradayız" dedi.
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Dört nesil bayram sofrasına oturdu
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