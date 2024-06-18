Dört nesil bayram sofrasına oturdu

SABAH Avrupa, 54 yıldır Almanya'da yaşayan Kayserili Tavşan ailesinin evine misafir oldu, bayram coşkularına eşlik etti. Her bayramı dört nesil bir arada kutlayan Tavşan ailesinin evleri bu bayramda da doldu taştı. Vatan hasretinin yüreğinden hiç çıkmadığını söyleyen Mustafa Tavşan (70), babasının peşinden geldiği Almanya'da eşi Ayşe (70) ile Wiesloch kentinde iki kişi ile başladığı hayat yolculuğunda bugün 4 çocuk, 16 torun ve 2 torunun çocuğu ile birlikte 24 kişilik aile olduğunu ifade etti. Tavşan, "Bayramları yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Her bayram bir aradayız" dedi.