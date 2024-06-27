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Giriş Tarihi: 27.6.2024

İş ajanslarına bütçe ayarı

Cengiz PARLAYAN
İş ajanslarına bütçe ayarı

Koalisyon ortakları arasındaki bütçe anlaşmazlığı, Almanya’daki İş Ajanslarını ciddi bir krizle karşı karşıya bıraktı. İş Ajanslarının beşte birine ek bütçe verilmeyecek

Maliye Bakanlığı'nın bütçe planlaması kapsamında, İş Ajanslarının beşte birine gelecek yılın başında ek bütçe verilmemesi öngörüldü. Bu durumun, Vatandaş Parası adı altında verilen sosyal yardım alanlara danışmanlık hizmeti verilemeyeceği ve işgücü piyasasına uyumun tehlikeye gireceği anlamına geldiğine işaret edildi.



2.6 MİLYAR EUROLUK KESİNTİ
Hükümetin gelecek yıl İş Ajanslarına 2024'ten 2.6 milyar euro daha az harcama yapmayı planladığı dile getirildi. Bütçede yapılacak kesintilerin 400 İş Ajansının üzerinde ciddi etkiye neden olabileceği uyarısı yapıldı. Diğer tepki de "Tasarruf, vergi mükelleflerini rahatlatır ama işsizliği pekiştirir" şeklinde oldu.
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İş ajanslarına bütçe ayarı
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