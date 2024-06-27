İş ajanslarına bütçe ayarı

Maliye Bakanlığı'nın bütçe planlaması kapsamında, İş Ajanslarının beşte birine gelecek yılın başında ek bütçe verilmemesi öngörüldü. Bu durumun, Vatandaş Parası adı altında verilen sosyal yardım alanlara danışmanlık hizmeti verilemeyeceği ve işgücü piyasasına uyumun tehlikeye gireceği anlamına geldiğine işaret edildi.Hükümetin gelecek yıl İş Ajanslarına 2024'ten 2.6 milyar euro daha az harcama yapmayı planladığı dile getirildi. Bütçede yapılacak kesintilerin 400 İş Ajansının üzerinde ciddi etkiye neden olabileceği uyarısı yapıldı. Diğer tepki de "Tasarruf, vergi mükelleflerini rahatlatır ama işsizliği pekiştirir" şeklinde oldu.