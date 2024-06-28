Bakanlık personeline vize soruşturması

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bürokratların, Alman büyükelçilikleri ve konsolosluklarında görevli personele, eksik veya sahte belgelerle başvuru yapan kişilere, vize veya oturum izni vermeleri konusunda talimat verdiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken son 5 yılda binlerce kişiye vize verildiği aktarıldı.Dışişleri Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturmayı Berlin ve Cottbus savcılıkları yürütürken, sahte ve eksik belgelerle Almanya'ya gelenlerin büyük kısmının Suriye, Afganistan, Türkiye ve Pakistan uyruklu oldukları aktarıldı. Durum geçen yıl patlak vermiş, savcılık soruşturma başlatmıştı. Ancak o dönemde henüz suçlanan isim yoktu.