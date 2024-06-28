Haberler Avrupa Haberleri Bakanlık personeline vize soruşturması
Giriş Tarihi: 28.6.2024

Bakanlık personeline vize soruşturması

Fatih YILMAZ
Bakanlık personeline vize soruşturması

Sahte ve eksik evraka rağmen binlerce kişiye talimatla Almanya vizesi verildiği ortaya çıktı. İki başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı personeline soruşturma açtı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bürokratların, Alman büyükelçilikleri ve konsolosluklarında görevli personele, eksik veya sahte belgelerle başvuru yapan kişilere, vize veya oturum izni vermeleri konusunda talimat verdiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken son 5 yılda binlerce kişiye vize verildiği aktarıldı.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Dışişleri Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturmayı Berlin ve Cottbus savcılıkları yürütürken, sahte ve eksik belgelerle Almanya'ya gelenlerin büyük kısmının Suriye, Afganistan, Türkiye ve Pakistan uyruklu oldukları aktarıldı. Durum geçen yıl patlak vermiş, savcılık soruşturma başlatmıştı. Ancak o dönemde henüz suçlanan isim yoktu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık personeline vize soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA