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Giriş Tarihi: 28.6.2024

Sokaklar yine kırmızı beyaz

Sokaklar yine kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımımızın Çekya’yı 2-1 yenip son 16 takım arasına girmesi, Avrupalı Türkleri yine sokaklara döktü. Davullu zurnalı kutlama görülmeye değer nitelikteydi

Hamburg'da oynanan karşılaşma öncesi sokaklar adeta kırmızı beyaza boyanırken, maç sonrası coşku tüm Avrupa sokaklarına taştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydanlara koşanlar ve maçı meydanlarda kurulan dev ekranlarda izleyenler bir araya gelip, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlama yaptı. Bazı kent meydanlarında davullar çalındı, halaylar çekildi, Ankara havaları, mehter marşlarıyla kutlama yapıldı. Gençler, "Avusturya'yı da yener yolumuza devam ederiz. Bu kez kupaya uzanalım" dedi. İbrahim TAŞ-Mustafa AKBABA-Tevfik KARA-Fatih YILMAZ
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Sokaklar yine kırmızı beyaz
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