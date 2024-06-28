Sokaklar yine kırmızı beyaz

Hamburg'da oynanan karşılaşma öncesi sokaklar adeta kırmızı beyaza boyanırken, maç sonrası coşku tüm Avrupa sokaklarına taştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydanlara koşanlar ve maçı meydanlarda kurulan dev ekranlarda izleyenler bir araya gelip, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlama yaptı. Bazı kent meydanlarında davullar çalındı, halaylar çekildi, Ankara havaları, mehter marşlarıyla kutlama yapıldı. Gençler, "Avusturya'yı da yener yolumuza devam ederiz. Bu kez kupaya uzanalım" dedi.