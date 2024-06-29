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Giriş Tarihi: 29.6.2024

Beş kişiden biri kredi batağında

Cengiz PARLAYAN
Beş kişiden biri kredi batağında

Artan yaşam maliyeti, Almanya’da halkın aldığı krediyi geri ödeyememesine neden oluyor. Beş kişiden biri krediyi geri ödemede zorlanıyor. Gençlerde durum daha da ağır

HAYAT PAHALILIĞI ZORLUYOR
Almanya Tüketici Merkezi Federal Birliği (vzbv), aşırı borçlanmanın tüketiciler için büyük bir sorun haline geldiğini açıkladı. Birlik, halkın yüzde 19'unun artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredilerini ödemekte güçlük çektiğini açıkladı. Vzbv'ye göre 16-29 yaş arası grupta bu oran neredeyse üçte bir. Merkez, "Vadesiz hesap kredileri ve kredi kartı kredileri tüketiciyi zorluyor" dedi




ESNEK ÖDEME SUNULMALI
Halkın bankalar tarafından sürekli kredi almaya yönlendirildiği uyarısında bulunan merkez, "Bankalar tüm kredi türleri için tüketicilerin gelirlerini ve düzenli harcamalarını incelemeli. Mini kredilerde bile diğer kredi sözleşmelerinden doğan mevcut talepler dikkate alınmalı. Şeffaf olunmalı, finansal kriz halinde tüketiciye esnek ödeme koşulu zorunlu olarak sunulmalı" önerisi getirdi.

EK KREDİ ALIYORLAR
Krediyi kapatmak için ek kredi yolunun seçildiği aktarıldı. Borç danışmanlarının görüşlerini de yansıtan merkez, fikri alınan 22 danışmandan 16'sının 'Şimdi al, sonra öde' şeklinde sunulan krediler ile alışverişleri tehlikeli gördüğünü belirtti. Danışmanlara göre tüketicileri en çok zorlayan diğer unsurlar da ek hesap ile kredi kartı kredileri şeklinde sıralandı.
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Beş kişiden biri kredi batağında
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