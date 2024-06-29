Terörü övenler sınırdışı edilecek

Almanya'da hükümet ortakları kabinede, suç işleyen yabancıların sınırdışı edilme sürecini hızlandırmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ağır suç işleyenlerin yanı sıra YouTube, Instagram, Tiktok gibi sosyal ağlarda terörizmi övücü içerik hazırlayan, yayan ve bu içeriği 'beğendim' şeklinde işaretleyenler suçlu sayılacak. Bu kişiler, sınırdışı edilebilecek.Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirtti. Bakan, "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınırdışı edilebilmeli" diye konuştu. Yasa taslağına, Yeşiller Partili, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten de destek geldi.