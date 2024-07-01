Galibiyetin ödülü döner

Şampiyonaya futbol kadar, Türkler ve Türklerin tüm dünyaya sevdirdiği döner damgasını vuruyor. İsviçre Milli Futbol Takımı, İtalya galibiyeti sonrası futbolcularını döner standı kurdurarak ödüllendirdi. Futbolcular kaldıkları otelde kurulan standın önünde kuyruk oluşturdu. Federasyon o anın kısa videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya da İsviçre ile oynadığı grup maçı sonrası elde edile galibiyeti kampa döner standı kurdurarak ödüllendirmişti. Bu duruma futbolcular çok sevinmişti. Futbolcular, "Her gün makarna yerine döner yemek güzeldi" demişti. FRANKFURT