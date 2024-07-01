Yardım dernekleri alarm verdi

Almanya'da Maliye Bakanı Christian Lindner, 2025 bütçesinde sosyal harcamalara kısıtlama yapmayı planlayınca, ülkenin büyük sosyal yardım kuruluşları alarm verdi. Hizmetlerini kısıtlamak veya tamamen durdurmak zorunda kalacaklarını ifade eden dernekler, daha fazla kesintiyi demokrasiye tehdit olarak nitelendirildi.Caritas, Diakonie, Kızıl Haç, Arbeiterwohlfahrt ile birlikte 8300 kurumun katıldığı anketin sonuçlarına göre, bu kurumların yüzde 49'u maddi yetersizlik nedeniyle şu anda hizmet ve faaliyetlerini kısıtlamak zorunda kaldı. Derneklerinin yüzde 15'i ise faaliyetlerini tamamen durdurduğunu vurguladı.