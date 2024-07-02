700 bin çocuk yoksulluk yaşıyor

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl yalnız yaşayan ve çocuk sahibi olan ebeveyn sayısı kayıtlara 1.7 milyon olarak geçti. Bu ailelerin yüzde 41'i gelir açısından yoksuldu. Karşılaştırma yapıldığında çift ebeveynli ailelerde bu oran, tek çocuk sahibi olanlar baz alındığında yüzde 8, üç veya daha fazla çocuk sahibi olanlarda ise yüzde 30 olarak belirlendi.VAKFIN aile uzmanı Anette Stein, tek ebeveynli ailelerin yüzde 82'sini anneler, yüzde 18'ini ise babaların oluşturduğunu ifade etti. Stein, "Yıllardır bilinen duruma rağmen, kayda değer iyileşme olmadı" dedi. Vakıf, daha fazla kreş yeri, güvenilir tam gün okul bakımı, esnek çalışma saatleri ve babaların sorumluluk almaları için teşvik edilmelerini istedi.