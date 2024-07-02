Özür dilememekte ısrar ediyorlar

KÖLN kenti yakınlarındaki Monheim am Rhein kasabasında geçtiğimiz hafta 25 yaşındaki Ercan Tümer'in evine şafak vakti baskın düzenleyen ve genci darp eden polisten açıklama geldi. Kasabada yaşanan beyzbol sopalı, bıçaklı bir kavga sonrası Tümer'i aynı caddede oturan başka bir Türk ile karıştırıp fail sanan polis, darp ettiği gencin masumiyetinin kanıtlandığını açıkladı.POLİS açıklamasında, "İfadeler sonucunda, 25 yaşındaki Alman vatandaşının (Tümer), kavgada bir balta ve bıçak kullandığı tespit edilmişti. Ancak, soruşturmanın ilerleyen safhalarında, kişinin suça karıştığına dair verilen bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, savcılık, şüphelinin masumiyeti kanıtlandığı için, soruşturmayı sona erdirmiştir" denildi.ÖZRE yer verilmeyen açıklamada tazminat yasası kapsamında olası tazminat talebine işaret edildi. Savcılığın, 34 yaşındaki Alman ve Lübnan vatandaşı tanık hakkında iftira suçlamasıyla soruşturma başlattığı belirtildi. Yaralanmanın cezai işlem gerektirip gerektirmediğinin de savcılık tarafından inceleneceği bilgisi polisin yaptığı açıklamada yer aldı.TÜMER'İN avukatı Yalçın Tekinoğlu, "Operasyonda payı olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunduk. Masum insanlar bu şekilde kolayca mağdur ediliyor" dedi. Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ise "Eğer gerçekten bir hata söz konusuysa, polis bu hata için özür dilemeli. Ercan Tümer'i rehabilite etmeli ve oluşan zararı tazmin etmelidir" diye konuştu.