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Giriş Tarihi: 2.7.2024

Türkiye maçı dev ekranlarda

Türkiye maçı dev ekranlarda

MagentaTV, bugün saat 21.00’de başlayacak Avusturya- Türkiye maçının taraftar bölgelerinde izlenebileceğini açıkladı. Evde izlemek isteyenler, aylık abonelik yapabilir

Magentatv'den SABAH'a yapılan özel açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 51 maçın tamamının yayın hakkının alındığı bildirildi. Açıklamada, "46 maç için diğer yayıncı kuruluşlara alt lisans verdik. 4 grup maçı ile bir ikinci tur maçı bize özel oldu. Türk ve Avusturyalı milli takım taraftarlarına özel bir maç sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi. İkinci tur maçının gidişata göre seçildiğini belirten MagentaTV yetkilileri, "Dileyen herkes, 10 euroya aylık olarak feshedebileceği bir abonelik yapabilir" dedi. Açıklamada, "Ayrıca, UEFA'nın tüm taraftar bölgelerinde maç ücretsiz olarak yayınlanacak ve birçok kafe, restoran ve barda da izlenebilecek" ifadesi kullanıldı. FRANKFURT


Saat: 21.00 Yayın: TRT 1
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Türkiye maçı dev ekranlarda
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