Türkiye maçı dev ekranlarda

Magentatv'den SABAH'a yapılan özel açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 51 maçın tamamının yayın hakkının alındığı bildirildi. Açıklamada, "46 maç için diğer yayıncı kuruluşlara alt lisans verdik. 4 grup maçı ile bir ikinci tur maçı bize özel oldu. Türk ve Avusturyalı milli takım taraftarlarına özel bir maç sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi. İkinci tur maçının gidişata göre seçildiğini belirten MagentaTV yetkilileri, "Dileyen herkes, 10 euroya aylık olarak feshedebileceği bir abonelik yapabilir" dedi. Açıklamada, "Ayrıca, UEFA'nın tüm taraftar bölgelerinde maç ücretsiz olarak yayınlanacak ve birçok kafe, restoran ve barda da izlenebilecek" ifadesi kullanıldı. FRANKFURT: 21.00TRT 1Abonelik yapılırsaServus TV (VPN üzerinden)