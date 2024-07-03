Çevreci bakan uçmayı çok sevdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın İsviçre maçını Frankfurt'ta statta izleyen Bakan Annalena Baerbock, maç bitiminde 184 km mesafedeki Lüxemburg'a uçakla gitti. Bakan, üstelik bunu saat 23.00'te uçuş yasağı başladıktan yaklaşık bir saat sonra yaptı. Yeşiller Partili Bakan, daha önce kısa mesafeli uçuşlara karşı çıkmıştı. Kamu yararından söz edilen uçuş sonrası FDP'li Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili Stefan Naas, "Tabanlarını ne kadar ciddiye aldığını görüyorsunuz. Bu, yeşil ikiyüzlülüğün en iyi halidir" dedi.