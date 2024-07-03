Filistinlilere karşı nefreti yayıyorlar

Filistinli mülteci bir aileden gelen ve Berlin'de doğan Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Sawsan Chebli, Almanya'da Filistin'e karşı oluşan nefrete yönelik konuştu. Gazze savaşından sonra oluşan tepkilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Chebli, "Kamuoyunda neredeyse hiç empati ve dayanışma görmüyor, güvensizlik ve giderek artan saf nefretle karşılaşıyoruz" dedi.Savaşı ağırlıklı olarak Amerikan, İngiliz ve Arap medyasından takip ettiğini belirten Chebli, "Sık sık Almanya'da hangi paralel dünyada yaşıyoruz? Birçok şey tek taraflı ve çarpıtılmış. Bugün, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 binden fazla ölümden ve savaş yöntemleri hakkında bildiklerimizden sonra, hâlâ körü körüne İsrail'i savunan ve sadece 'ama Hamas' diyenlerle ortak değerler paylaşmıyorum" diye konuştu.Bazı insanlarda kendini sarsan bir anti- Filistin ırkçılığı ortaya çıktığını ifade eden Sawsan Chebli, ilk kez Almanya'yı terk etmeyi düşündüğünü belirtti. Chebli, "Benim gibi Almanya'yı terk etmeyi düşünen çok insan var. Hep gururlu Alman oldum ama, şu an olduğu kadar hiç Alman olmaktan, vatanımdan ve bu ülkenin beni isteyip istemediği konusundan şüphe etmemiştim" diye sitemde bulundu.CHEBLİ, son zamanlarda partisi SPD'den uzaklaştığını belirtti ve SPD'nin Gazze konusundaki tutumunun bunda etkili olduğunu söyledi. Diğer partileri de eleştiren politikacı, "Saygı eksikliği var" dedi, Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı kolektif bir görmezden gelme olduğunu, göç hakkında konuşurken politikaların insanlık dışı tutum içerisine girdiğini de ifade etti.