Türkçe’yi rafa kaldırdılar

Almanya'nınHessen Eyaleti'ndeki okullarda Türkçe'nin ikinci yabancı dil programına dahil edilmesi için Yeşiller Partisi'nin verdiği önerge kabul görmedi. Önergeye, iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) parlamento grupları karşı oy kullandı. Yeşiller, FDP ve Sol Parti'nin oyu yetersiz kaldı.Yeşiller Partisi Hessen Eyalet Milletvekili Daniel May, SPD'nin seçim öncesinde okullarda Türkçe'nin seçmeli dil olacağı şeklinde Türk toplumuna vaatte bulunduğunu, ancak bu sözünün gereğini yapamadığını söyledi. May, "SPD'nin en azından bu konuda koalisyon ortağına karşı duruş sergilemesini beklerdik" dedi.