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Giriş Tarihi: 4.7.2024

Türkçe’yi rafa kaldırdılar

Fatih YILMAZ
Türkçe’yi rafa kaldırdılar

Türkçe’nin Hessen Eyaleti’nde seçmeli yabancı dil olması önergesi reddedildi. Seçim dönemi ‘Türkçe seçmeli dil olsun’ diyen SPD de ret oyu kullandı

CDU VE SPD'NİN OYUYLA RET
Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki okullarda Türkçe'nin ikinci yabancı dil programına dahil edilmesi için Yeşiller Partisi'nin verdiği önerge kabul görmedi. Önergeye, iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) parlamento grupları karşı oy kullandı. Yeşiller, FDP ve Sol Parti'nin oyu yetersiz kaldı.




SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİYDİ
Yeşiller Partisi Hessen Eyalet Milletvekili Daniel May, SPD'nin seçim öncesinde okullarda Türkçe'nin seçmeli dil olacağı şeklinde Türk toplumuna vaatte bulunduğunu, ancak bu sözünün gereğini yapamadığını söyledi. May, "SPD'nin en azından bu konuda koalisyon ortağına karşı duruş sergilemesini beklerdik" dedi.
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Türkçe’yi rafa kaldırdılar
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