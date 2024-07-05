Merih’in selamı Türkiye karşıtlarını kızdırdı

Merih Demiral'ın Avusturya'ya iki gol atıp Milli Takımımızı çeyrek finale taşıdığı maçta sevinç gösterisi sırasında yaptığı bozkurt selamı, farklı bir noktaya evrildi. Daha önce söz konusu selamın yasaklanmasını isteyen ancak Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı dernekleri kapatamayınca selama yasaklama getiremeyen Almanya'da, şimdi ülkü ocaklarının kapatılması istendi. PKK yandaşlarının yoğun olarak içinde bulunduğu Sol Parti ile BSW partisi, ülkü ocaklarına yasak istedi. Sol Partili Katina Schubert'in ülkü ocaklarından terör örgütü diye bahsetmesi büyük tepki çekti. FRANKFURT