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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Merih’in selamı Türkiye karşıtlarını kızdırdı

Merih’in selamı Türkiye karşıtlarını kızdırdı

Avusturya-Türkiye maçında attığı 2 golden sonra Türklüğün sembolü olan bozkurt selamını veren Merih Demiral’a yönelik hazımsızlık diz boyu. Demiral’ın selamını Türkiye’ye yönelik eleştiri bahanesi yapan çevreler ülkü ocaklarına yasak getirilmesini savundu

Merih Demiral'ın Avusturya'ya iki gol atıp Milli Takımımızı çeyrek finale taşıdığı maçta sevinç gösterisi sırasında yaptığı bozkurt selamı, farklı bir noktaya evrildi. Daha önce söz konusu selamın yasaklanmasını isteyen ancak Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı dernekleri kapatamayınca selama yasaklama getiremeyen Almanya'da, şimdi ülkü ocaklarının kapatılması istendi. PKK yandaşlarının yoğun olarak içinde bulunduğu Sol Parti ile BSW partisi, ülkü ocaklarına yasak istedi. Sol Partili Katina Schubert'in ülkü ocaklarından terör örgütü diye bahsetmesi büyük tepki çekti. FRANKFURT
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Merih’in selamı Türkiye karşıtlarını kızdırdı
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