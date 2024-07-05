NSU soruşturması durduruldu

Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütüyle bağlantılı olabilecek muhbirlerin isimlerinin de yer aldığı gizli belgelerin sızdırılmasına yönelik soruşturma durduruldu. Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı, ZDF Magazin Royale programı ile Frag den Staat adlı platformun gizli NSU belgelerini nasıl yayımlayabildiklerini araştırmayı bıraktığını açıkladı.Gerekçe ise Frag den Staat tarafından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre yapılan güncel başvuru oldu. Başvuru sonrası gizliliği ihlal soruşturmasının sonuçsuz kalarak kapatıldığı ortaya çıktı. Sızdırılan belgeler, Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ait dokümanlardı. Bu kurum, kendi belgelerini aşırı sağcılık ve NSU ile olası bağlantılar açısından incelemişti. FRANKFURT