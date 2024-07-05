Otomotiv sektörünü vergi korkusu sardı

Almanya'da otomotiv endüstrisi, dün Çinli elektrikli araçlara yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından uygulanma kararı alınan gümrük vergileri konusunda uyarıda bulundu. Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA), bu vergilerin yerel ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti. Uygulamanın ne AB, ne de Almanya için iyi sonuç getirmeyeceğini savunan, VDA, Çin'in misilleme yapmasının büyük zararlar doğuracağı uyarısı yaptı.VDA, Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğunu hatırlatıp 2023 yılında yapılan otomobil ihracatında, Almanya'nın ABD ve Birleşik Krallık'tan sonra üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Birlik, Çin'in motor hacmi 2.5 litreden büyük araçlara gümrük vergisi uygulaması durumunda, Almanya'da sektörün ağır yara alacağına işaret etti. Yüksek vergilerin adil rekabet şartlarını sağlamayacağı ve yerel endüstriyi koruyamayacağı da vurgulandı.ALMAN otomotiv endüstrisi, Çinli elektrikli araçların Avrupa pazarını istila edeceğini düşünmüyor. Otomobil Endüstrisi Birliği'nin tahminine göre, bu araçların toplam otomobil pazarındaki payı 2030 yılına kadar yüzde 5 ila yüzde 10 arasında sabitlenecek. VDA, 2023 yılında Alman üreticilerin Çin'de sattığı elektrikli araç sayısının, Çinli üreticilerin Almanya'da sattıklarının yaklaşık 10 katı olduğuna da dikkat çekti. Cemil ALBAY / FRANKFURTAB Komisyonu, dün Çin'den elektrikli otomobil ithalatına geç-i ci cezai gümrük vergisi getirilmesi için karar aldı. Bu kararın ardından Çinli otomobil üreticileri yüzde 17 ila 37 arasında geçici vergi ödeyecek. Verginin nihai olarak uygulamaya konulması, Çin'in tavizler vermemesi halinde 4 ay içinde gerçekleşecek. Söz konusu vergi kararı, AB Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucunda alındı. Çin'de elektrikli otomobillere yönelik tüm değer zincirinin büyük ölçüde sübvanse edilmesinin AB'deki sektöre zarar tehdidi oluşturduğuna karar verildi. Bundan dolayı vergi kararı alındı