Magenta TV’nin hesabı tutmadı

Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçı şifresiz kanallara vermeyen ve ticari düşünüp müşteri kazanacağını sanan Magenta TV, müsabakanın ilk dakikalarını yayınlayamayınca tazminat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı. Maçın 57. saniyesinde gelen golü izleyemeyen yeni müşterilerden abonelik ücreti alınmayacak.MAÇIN başlamasından kısa süre önce aşırı yüklenme nedeniyle sistemde sorun yaşandığını açıklayan kanal, bu nedenle karşılaşmanın ilk dakikalarını veremedi ve YouTube'da ücretsiz yayın başlattı. Kanal, yeni abone olanlardan bir ay ücret alınmama sürecinin pazartesi online olarak başlatılacağını da duyurdu.