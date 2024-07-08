7 milyon insan evini ısıtamadı

Özellikle tek başına reşit olmayan çocuk büyütenlerin yüzde 15,8'inin paralarının yetmemesi nedeniyle soğuk evde yaşadığı bildirildi. Genel olarak yalnız yaşayanlardaki oran, yüzde 9,5 olarak açıklandı. BSW Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, bunun üzücü bir rekor olduğunu söyledi.Wagenknecht, "Neredeyse 7 milyon insan ısınmak için yeterli para olmadığı için donmak zorunda kaldı. Bu durum milyonlarca vatandaş için enerji fiyatlarını karşılanamaz hale getiren hükümetin eseridir" dedi. Politikacı, ucuz enerji için bir "Alman Planı" geliştirilmesi çağrısı yaptı.