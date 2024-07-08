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Giriş Tarihi: 8.7.2024

7 milyon insan evini ısıtamadı

Cengiz PARLAYAN
7 milyon insan evini ısıtamadı

Ünlü politikacı Sahra Wagenknecht, Almanya’da halkın yüzde 8,1’i olan yaklaşık 7 milyon kişinin evini ısıtamadığını söyledi. Oran son iki yılda 1,4 puan arttı

Özellikle tek başına reşit olmayan çocuk büyütenlerin yüzde 15,8'inin paralarının yetmemesi nedeniyle soğuk evde yaşadığı bildirildi. Genel olarak yalnız yaşayanlardaki oran, yüzde 9,5 olarak açıklandı. BSW Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, bunun üzücü bir rekor olduğunu söyledi.



UCUZ ENERJİ PLANI
Wagenknecht, "Neredeyse 7 milyon insan ısınmak için yeterli para olmadığı için donmak zorunda kaldı. Bu durum milyonlarca vatandaş için enerji fiyatlarını karşılanamaz hale getiren hükümetin eseridir" dedi. Politikacı, ucuz enerji için bir "Alman Planı" geliştirilmesi çağrısı yaptı.
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7 milyon insan evini ısıtamadı
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