Halkın beşte birinin tatil parası yok

Rakamları Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) açıkladı. Eurostat bu oranın tek başına çocuk yetiştirenlerde yüzde 43,2 olduğunu bildirdi. İki yetişkin ve 3 ya da daha fazla çocuk sahibi ailelerin ise yüzde 31,3'ünün bir hafta tatile gidecek parası olmadığı açıklandı.Halkın önemli bir bölümünün tatile gidemeyecek olmasını ünlü politikacı Sahra Wagenknecht "utanç verici" olarak yorumlayarak, "Hükümet milyonlarca insanı daha da yoksullaştırdı. Ekonomik bir dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.