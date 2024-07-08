Hükümetten eyaletlere: Sınırdışını hızlandırın

Ülkede kalma hakkı olmayanların sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından hükümet düğmeye bastı. Hükümet, iltica talebi reddedilenlerin bir an önce sınırdışı edilebilmeleri için eyaletlerin yasayı uygulamasını istedi.SPD Lideri Lars Klingbeil, "Eyaletlerin artık seçenekleri var ve bunları kullanmak zorundalar" dedi. Hükümetin sorunu tek başına çözemeyeceğini belirten FDP Genel Sekreteri Djir-Sarai de, "Sınırdışı uygulamaları eyaletlerin yetkisinde. Daha fazla sınırdışı olmalı ve shızlandırılmalı" diye konuştu.