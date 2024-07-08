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Giriş Tarihi: 8.7.2024

Hükümetten eyaletlere: Sınırdışını hızlandırın

Fatih YILMAZ
Hükümetten eyaletlere: Sınırdışını hızlandırın

İkamet izni olmayan yabancıların sınırdışı edilmesi konusunda federal hükümet topu eyaletlere attı: Hızlı sınırdışı edin

Ülkede kalma hakkı olmayanların sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından hükümet düğmeye bastı. Hükümet, iltica talebi reddedilenlerin bir an önce sınırdışı edilebilmeleri için eyaletlerin yasayı uygulamasını istedi.

EYALETLER SORUMLU
SPD Lideri Lars Klingbeil, "Eyaletlerin artık seçenekleri var ve bunları kullanmak zorundalar" dedi. Hükümetin sorunu tek başına çözemeyeceğini belirten FDP Genel Sekreteri Djir-Sarai de, "Sınırdışı uygulamaları eyaletlerin yetkisinde. Daha fazla sınırdışı olmalı ve shızlandırılmalı" diye konuştu.
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Hükümetten eyaletlere: Sınırdışını hızlandırın
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