Tatil döneminde pasaport krizi

Alman Şehirler Birliği, tatil sezonunun başlangıcında pasaport teslimatında büyük gecikmeler yaşandığı uyarısında bulundu. Birliğin Genel Müdürü Helmut Dedy, "Daha önce iki haftada teslim edilen pasaport ve kimliklerin artık teslim edilmesi sekiz haftaya kadar sürebiliyor. Birçok vatandaş, pasaportlarının tatilden önce gelmemesi nedeniyle şaşkın" diye açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, bu yıl özellikle pasaport başvurularında olağanüstü bir artış olduğunu belirtti. Bakanlık, ilk kez dört hafta içinde 600 binden fazla pasaport sipariş edildiğini aktardı. Federal Basımevi ise yeni makineler satın alıp üretim kapasitesini artıracağını aktardı.