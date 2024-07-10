Sosyal yardıma ulaşmak zorlaşıyor

SPD, Yeşiller ve FDP'nin üzerinde uzlaşmaya vardığı Vatandaş Parası (Bürgergeld) adlı sosyal yardımın koşulları zorlaştırılıyor. Buna göre yardım alanların iş önerilerini reddetmeleri, İş Ajansı'na bilgi vermekten ya da kurumla işbirliği yapmaktan kaçınmaları halinde aldıkları ödenekte daha hızlı ve daha yüksek kesintiler yürürlüğe girecek.Yeni düzenlemeye göre, yardım alanlar günlük gidişgeliş süresi üç saate kadar olan işleri kabul etmek zorunda olacak. Hükümet, üç ay boyunca yüzde 30'luk tek tip kesinti oranı ve süresi getirecek. Vatandaşlık parası alanların kayıtdışı çalışması halinde de bu durum gelecekte yükümlülük ihlali olarak değerlendirilecek ve yine aynı kesinti uygulanacak.