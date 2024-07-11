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Giriş Tarihi: 11.7.2024

Döner Türkiye’nin Alman yemeği değil

Fatih YILMAZ
Döner Türkiye’nin Alman yemeği değil

Almanya’da dönerin ulusal Alman yemeği olduğu iddiasına Türk dönercilerden yanıt geldi. Dönerciler, “Döner Almanya’da değil, Türkiye’de icat edilmiştir” dedi

Alman basınında dönerin ulusal Alman yemeği olduğu iddiasına Türk dönerciler cevap verdi. Türkiye'nin döneri tescil ettirme başvurusundan sonra gelen iddia üzerine dönerciler, "Almanya'nın döneri sahiplenmesi bizi mutlu etti, ancak bu lezzet Türkiye'ye ait" dedi. Mannheim kentinde dönerci işleten Bilal Özberk, Mustafa Duru ve İbrahim Öztürk, "Döneri Türkler dünyaya tanıttı. Bizler döneri sevdirdik ve Avrupa'daki diğer yiyeceklerin önüne geçirdik. Döneri içine kattığımız sos ve salatayla çeşitlendirdik" diye konuştu.
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Döner Türkiye’nin Alman yemeği değil
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