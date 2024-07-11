Döner Türkiye’nin Alman yemeği değil

Alman basınında dönerin ulusal Alman yemeği olduğu iddiasına Türk dönerciler cevap verdi. Türkiye'nin döneri tescil ettirme başvurusundan sonra gelen iddia üzerine dönerciler, "Almanya'nın döneri sahiplenmesi bizi mutlu etti, ancak bu lezzet Türkiye'ye ait" dedi. Mannheim kentinde dönerci işleten Bilal Özberk, Mustafa Duru ve İbrahim Öztürk, "Döneri Türkler dünyaya tanıttı. Bizler döneri sevdirdik ve Avrupa'daki diğer yiyeceklerin önüne geçirdik. Döneri içine kattığımız sos ve salatayla çeşitlendirdik" diye konuştu.