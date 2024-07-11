Huzurevinde bakım maliyeti 2871 €

Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği (vdek), bir bakımevine yerleşebilmek için kişilerin ceplerinden her ay ortalama 2871 euro ödemek zorunda kalacaklarını açıkladı. Birlik, bu rakamın geçen yıla kıyasla 211 euro daha fazla olduğuna dikkat çekti. İkinci ikamet yılında bakıma muhtaç kişiler 2620, üçüncü ikamet yılında 2284, dördüncü yıldan itibaren ise 1865 euro ödeyecek.Bakımevi ücretleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW), 3200 euro aylık ortalaması ile en pahalısı oldu. NRW'yi 3180 euro ile Baden Württemberg takip etti. En düşük katkı payı ise 2373 euro ile Saksonya Anhalt Eyaleti'nde görüldü. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sonbaharda bakım reformu için bir konsept sunmak istiyor. FRANKFURT