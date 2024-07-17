15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Avrupalı Türkler, büyükelçilik ve konsolosluklara akın etti. Düzenlenen programlarda o gece hafızalarda yeniden canlandırıldı, darbe girişimine karşı Türk halkının direnişi fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi. Milletin demokrasiye nasıl sahip çıktığı anlatılırken, o gecenin hafızalardan asla silinmemesi gerektiği vurgulandı, şehit ve gazilere dua edildi.Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, darbe girişiminin millet ve canlarını hiçe sayan kahraman güvenlik güçlerinin onurlu direnişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını hatırlattı. Şen, "Bir casusluk örgütü olan FETÖ, tüm evrensel değerleri kendi amaçları için kullanan, çıkarcı, fırsatçı, yozlaşmış unsurlarıyla Türk toplumları için de büyük tehlikedir" dedi.Büyükelçi, "Yabancı muhataplarımıza FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu, kanunlarını ihlal etmekten çekinmediğini, istihbarat ve uluslararası suç örgütü gibi çalıştığını somut örneklerle anlatıyoruz" diye konuştu.Türkiye'ninViyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 15 Temmuz'da kahraman vatandaşların bağımsızlık için gözünü bile kırpmadan şehadete koştuğunu belirtti. Ceyhun, "Bu hain kalkışma, Türk milletinin kararlılığı, kahramanlığı ve feraseti sayesinde bertaraf edildi. Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, demokrasi aşkıyla tek vücut halinde sokaklara çıkarak, tanklara, silahlara karşı tüm mevcudiyetini siper etti" dedi.Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, anma gününde "Hain darbe girişimi, demokrasimize, milletimizin iradesine, meşru olarak seçilmiş Meclis ve Hükümetimize, birlik ve beraberliğimize kastetmiş bir eylemdir. Milletimiz, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir direniş sergilemiş ve canı pahasına hain planların gerçekleşmesine izin vermemiştir" dedi.Stuttgart ve Karlsruhe başkonsolosluklarındaki anma programlarında da başkonsoloslar, FETÖ gerçeklerini anlattı. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, "15 Temmuz demokrasi uğruna meydanlara çıkan milletin zaferidir" dedi. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, "Vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını feda ederek demokrasimize sahip çıkan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.