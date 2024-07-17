Demokrasi için o gece bir olduk

başkenti Prag'da düzenlenen etkinliğe ülkenin eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus da katıldı. Klaus, Türkiye'de 2016'da demokrasiyi ve siyasi kurumları başarıyla savunan ve ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini kararlılıkla reddedenler ile aynı safta olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Klaus, Türkiye'nin son dönemde uluslararası politikada güçlü, etkin ve saygın bir oyuncu haline geldiğine dikkati çekti.Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise FETÖ'ye karşı Türk milletinin sergilediği kahramanca direnişe işaret etti ve "O gece dünya, farklı siyasi görüş ve yaşam tarzlarından Türklerin demokrasi, istikrar ve özgürlüklerini savunmak için birleştiğine tanık olmuştur" diye konuştu. Bağış, FETÖ'nün, okullarına ev sahipliği yapan her ülke için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirtti.