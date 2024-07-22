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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Almanya’dan savaşı bitirme çağrısı: Gazzeliler için güvenli yer yok

İsrail’e koşulsuz destek veren Almanya, Filistin konusunda tutum değiştirdi. Dışişleri Bakanı Baerbock, ‘Gazze’de siviller için güvenli yer yok’ deyip savaşın bitirilmesini istedi

Almanya’dan savaşı bitirme çağrısı: Gazzeliler için güvenli yer yok
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini kabul etmesinin yankıları sürerken, Birleşmiş Milletler'den (BM) "iki devletli çözüm" vurgusu geldi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Geleceğe yönelik tek atılabilecek adım iki devletli çözüm" dedi. Bu açıklama Almanya'da tutum değişikliğine neden oldu.




KÜRESEL ÇABA ARTMALI
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil kayıpların arttığı dönemde, Gazze'deki savaşa son verilmesi çağrısı yaptı. Baerbock, "Gazze'deki bu savaş nihayet sona ermeli. Gazze'de siviller için güvenli bir yer yok. Uluslararası insancıl hukuk her savaşa sınırlar koyar" dedi ve ateşkesin sağlanması için küresel çabaların artırılması gereğine vurgu yaptı.

GÜVENLİ BÖLGE VURULUYOR
GAZZE Şeridi'nin yaklaşık yüzde 80'inin İsrail ordusu tarafından tahliye bölgesi ilan edildiğini ve çocuklar, hastalar, yaşlılar ile hamile kadınların buraları terk etmek zorunda olduğunu belirten Baerbock, İsrail ordusu tarafından güvenli bölge ilan edilen aşırı kalabalık yerlerin bile tekrar tekrar vurulduğuna dikkati çekti. Baerbock, ABD Başkanı Joe Biden'ın planını kabul etmenin tam zamanı olduğunu da belirtti

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Almanya’dan savaşı bitirme çağrısı: Gazzeliler için güvenli yer yok
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