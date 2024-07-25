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Giriş Tarihi: 25.7.2024

Suriyeli mülteciye kapıyı gösterdiler

Almanya’da bir mahkeme, Suriyeli mültecileri zora sokan hükümde bulundu. “Suriye’de iç savaş riski kalmadı” diyen mahkeme, sınırdışı kararının önünü açtı

Fatih YILMAZ
Suriyeli mülteciye kapıyı gösterdiler
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, Suriye'de genel bir iç savaş riski kalmadığından dolayı bu ülkeden gelenlerin ikincil koruma hakkına sahip olmadığına karar verdi. Karar, ülkede Suriyelilerin sınırdışı edilebilmeleri konusunda tartışma başlattı. Uzmanlar, kararın emsal niteliğinde olduğunu dile getirdi.

GERİ GÖNDERİLEBİLİRLER
Suriyeli mültecilerin artık geri gönderilebileceği savunuluyor. 2014 yılından bu yana Almanya'daki en büyük sığınmacı grubunu Suriyeliler oluşturuyor. Gelecekte Almanya'ya koruma başvurusunda bulunacak Suriyelilere yalnızca istisnai durumlarda bu hak sağlanacak. Adalet Bakanı Marco Buschmann, kararın anlaşılır olduğunu belirtti.
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Suriyeli mülteciye kapıyı gösterdiler
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