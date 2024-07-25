Suriyeli mülteciye kapıyı gösterdiler

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, Suriye'de genel bir iç savaş riski kalmadığından dolayı bu ülkeden gelenlerin ikincil koruma hakkına sahip olmadığına karar verdi. Karar, ülkede Suriyelilerin sınırdışı edilebilmeleri konusunda tartışma başlattı. Uzmanlar, kararın emsal niteliğinde olduğunu dile getirdi.Suriyeli mültecilerin artık geri gönderilebileceği savunuluyor. 2014 yılından bu yana Almanya'daki en büyük sığınmacı grubunu Suriyeliler oluşturuyor. Gelecekte Almanya'ya koruma başvurusunda bulunacak Suriyelilere yalnızca istisnai durumlarda bu hak sağlanacak. Adalet Bakanı Marco Buschmann, kararın anlaşılır olduğunu belirtti.