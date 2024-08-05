Memleket dönüşü kazalar can aldı

Sıla Yolu'nda dikkatsizlik ve yorgunluk kazalara sebep oldu. Almanya'nın Konstanz kenti yakınlarındaki Singen'de yaşayan Saran ailesi, Balıkesir tatili dönüşü Sofya'ya yedi kilometre kala kaza yaptı. Mehtap Saran'ın kullandığı otomobil, Türkiye plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cuma sabahı saat 08:20'de meydana gelen kazada Samed Saran (28) olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi ve 1,5 yaşındaki ikiz çocukları Araz ve Ayaz ise hafif yaralandı. Trabzon'dan Paris'e yolculuk yapan Özdin ailesi ise Zagreb yakınlarında kaza yaptı. Cansu Özdin'in (29) kullandığı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada Mehmet Özdin'in (36) omurga kemiği kırıldı. Çiftin üç yaşındaki çocukları İlyas kazada hafif yaralandı. Sürücü Cansu Özdin ile yedi yaşındaki oğlu Asaf ise olaydan yara almadan kurtuldu.