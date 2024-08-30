Yahudi aydınlar bile isyan etti

Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden oluşan Yahudi aydınlar, Federal Meclis'in gündemine getirilen yasa tasarısının savunulduğu gibi Yahudi yaşamını korumayacağını, tam aksine tehlikeye sokacağını bildirdi. Açık bir mektup kaleme alan aydınlar, "Bu tasarı, zaten acımasız polis şiddetinin hedefi haline gelmiş Müslüman komşularımızı daha da tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı ve hükümeti uyardı.BU tasarının ifade özgürlüğünü boğacağı gibi, Almanya'yı uluslararası alanda izole edeceğini belirten aydınlar, "Tasarı bütün Yahudileri, İsrail hükümetinin eylemleriyle ilişkilendirmektedir. Bu da tam aksine Almanya'daki Yahudi yaşamı güçlendirmez, zayıflatır. Tasarı Yahudileri susturacak, Almanya içinde ve dışındaki Yahudi bilim insanları ve yazarlarını tehlikeye sokacaktır" ifadelerini kullandı.Hukukçuların bu tasarının hukuka aykırı olabileceğine dikkat çektiği hatırlatılan mektupta, "Tasarı, Almanya'daki Yahudi yaşamı İsrail'in çıkarlarıyla birleştiriyor. Antisemit olarak değerlendirilen sanat projelerine para desteği verilmeyecekmiş. Bunun kararını ise, İsrail'e dönük her eleştiriyi antisemitizm olarak değerlendiren İHRA kurumu verecek" denildi.Mektupta özetle şöyle denildi: Antisemitizm, İsrail'e eleştiriyi engellemek için kullanılıyor. Tasarıda sanki Yahudiler için en büyük tehlikenin Müslümanlar olduğu algısı oluşturuluyor. Bu, art niyetli bir çarpıtmadır. Yahudi düşmanlığının, Nasyonal sosyalizmin beşiği Almanya'ya, göçmenler tarafından getirildiği iddiasını reddediyoruz. Antisemit suçların büyük çoğunluğunu aşırı sağcılar işliyor.BİZ, Müslüman komşularımızdan korkmuyoruz. Biz, giderek büyüyen aşırı sağdan korkuyoruz. Biz, ülkenin en büyük ikinci partisi haline gelen AfD'den korkuyoruz. Tasarıda bunlara hiç yer verilmiyor. Bunun yerine tasarı tamamen yabancılara odaklanmış vaziyette. Bu da, Almanya'nın geçmişiyle henüz yüzleşmediğini gösterir. Bir daha asla demek, herkes için bir daha asla demektir.