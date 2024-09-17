Aşırı sağcı partiden göçmen freni

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) öncülüğünde kurulan Hollanda koalisyon hükümeti, ülkeye göçü zorlaştırmak için adım atmaya başladı. İltica ve Göç Bakanlığı, sığınmacı girişini önlemek ve göçün önüne geçmek için bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerini duyurdu. Acil önlem kapsamında Yabancılar Yasası'nın bir bölümü askıya alınacak.AVRUPA Birliği'nin (AB) ortak sığınma politikasından çıkma planı da yapan Hollanda, "sığınmacı krizi" ilan etme hazırlığına başladı. Şayet ülkede acil durum ilan edilirse, parlamento AB'yi devre dışı bırakacak. Kararname ile Yabancılar Yasası'nın bir bölümü askıya alınacak. Sığınmacı kabulü büyük ölçüde azaltılacak. Süresiz sığınma izni kaldırılacak.BEŞ yılı dolduranlara süresiz oturma izni verilmeyecek. Sığınmacılar, geldikleri bölgelerde durumun normale dönmesinin ardından yeniden ülkelerine geri gönderilecek. Aile birleşimi zorlaştırılacak, sığınmacı ancak en az iki yıllık oturma izni, evi, sabit ve yeterli geliri olması halinde aile birleşimi isteyebilecek. Dini, siyasi ya da cinsel yönelim nedenleriyle sığınma başvurusu yapanlara, esnek davranılacak. Fatih ÖZYAR /LAHEYSÖZ konusu plana göre, terörizm ya da ciddi şiddet suçlarından mahkûm olan kişilerin Hollanda vatandaşlığı ya da oturma izni iptal edilecek. Organize suça bulaşanların mal varlıklarına büyük ölçüde el konulacak. Bilişim ya da diğer sektörlerde kalifiye iş gücünün ülkeye girişine ise izin verilecek.