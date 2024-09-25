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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Şirketler fatura ödeyemez oldu

Şirketler, Almanya’da yılın ilk çeyreğinde faturalarını ortalama 53.2 gün geç ödedi. Uzmanlar, gecikmelerin şirket iflaslarının bir ön belirtisi olduğunu vurguladı

İbrahim TAŞ
Şirketler fatura ödeyemez oldu
Ekonomik analiz şirketi Crif, Almanya'da şirketlerin ödeme gecikmelerinin ortalama süresinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Yılın ilk yarısında geç ödeme yapan firmalar, faturalarını ortalama 53.2 gün sonra ödedi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık sekiz gün daha fazla anlamına geldi. Artışın endişe verici olduğu dile getirildi.

İFLASIN ÖN BELİRTİSİ
CRİF Almanya Başkanı Frank Schlein, ödeme gecikmelerinin genellikle şirketlerin iflas etmesinin ön belirtisi olduğunu vurguladı. Analize göre, ödeme gecikmeleri özellikle inşaat ve emlak sektörlerinde belirgin, en fazla ise gastronomi sektöründe görülüyor. Paranın faturayı düzenleyen kişinin hesabına ulaşması anlaşmadan sonra 30 günden fazla sürüyor.

BERLİNLİLER BAŞI ÇEKİYOR
ANALİZDE dikkat çeken bir nokta da borsada işlem gören şirketlerin geç ödemede yüzde 31 ile büyük pay sahibi olması. Crif'e göre, şirketler bazen geç ödemeleri yüksek cezalar olmadığı sürece likidite yönetimi için kullanıyor. Öte yandan ülkede en fazla gecikmeli ödeme yapan şirketler Berlin'de bulunuyor. En az açık faturaya sahip eyalet ise Thüringen.

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Şirketler fatura ödeyemez oldu
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