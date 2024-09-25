Şirketler fatura ödeyemez oldu

Ekonomik analiz şirketi Crif, Almanya'da şirketlerin ödeme gecikmelerinin ortalama süresinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Yılın ilk yarısında geç ödeme yapan firmalar, faturalarını ortalama 53.2 gün sonra ödedi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık sekiz gün daha fazla anlamına geldi. Artışın endişe verici olduğu dile getirildi.CRİF Almanya Başkanı Frank Schlein, ödeme gecikmelerinin genellikle şirketlerin iflas etmesinin ön belirtisi olduğunu vurguladı. Analize göre, ödeme gecikmeleri özellikle inşaat ve emlak sektörlerinde belirgin, en fazla ise gastronomi sektöründe görülüyor. Paranın faturayı düzenleyen kişinin hesabına ulaşması anlaşmadan sonra 30 günden fazla sürüyor.ANALİZDE dikkat çeken bir nokta da borsada işlem gören şirketlerin geç ödemede yüzde 31 ile büyük pay sahibi olması. Crif'e göre, şirketler bazen geç ödemeleri yüksek cezalar olmadığı sürece likidite yönetimi için kullanıyor. Öte yandan ülkede en fazla gecikmeli ödeme yapan şirketler Berlin'de bulunuyor. En az açık faturaya sahip eyalet ise Thüringen.