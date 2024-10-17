Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Göçmen hemşireler sistemi ayakta tutuyor
Giriş Tarihi: 17.10.2024

Göçmen hemşireler sistemi ayakta tutuyor

Hemşireliğe talebin 10 yılda yüzde 26 arttığı Almanya’da, sağlık sistemini göçmen kökenliler sırtlıyor. 2013’ten bu yana ülkeye gelen göçmen hemşire sayısı 109 bin oldu

Fatih YILMAZ
Göçmen hemşireler sistemi ayakta tutuyor
İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) yaptığı bir araştırma, Almanya'daki bakım sisteminin yabancı çalışanlar olmadan muhtemelen çökeceğini gösterdi. Göçmen kökenli hemşirelerin sayısı artarken, Alman hemşirelerin sayısı düşüyor. Öte yandan görevdeki Alman hemşirelerin çoğunluğu önümüzdeki birkaç yıl içinde emeklilik yaşına ulaşacak. Verilere göre ülkeye 2013 ile 2023 yılları arasında 109 bin göçmen kökene sahip hemşire geldi. AB ülkeleri dışında gelenlerin ülkeleri göz önüne alındığında Türkiye ilk sırada bulundu. Türkiye'yi, Sırbistan, Bosna Hersek, Filipinler takip etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen hemşireler sistemi ayakta tutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA