Göçmen hemşireler sistemi ayakta tutuyor

İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) yaptığı bir araştırma, Almanya'daki bakım sisteminin yabancı çalışanlar olmadan muhtemelen çökeceğini gösterdi. Göçmen kökenli hemşirelerin sayısı artarken, Alman hemşirelerin sayısı düşüyor. Öte yandan görevdeki Alman hemşirelerin çoğunluğu önümüzdeki birkaç yıl içinde emeklilik yaşına ulaşacak. Verilere göre ülkeye 2013 ile 2023 yılları arasında 109 bin göçmen kökene sahip hemşire geldi. AB ülkeleri dışında gelenlerin ülkeleri göz önüne alındığında Türkiye ilk sırada bulundu. Türkiye'yi, Sırbistan, Bosna Hersek, Filipinler takip etti.