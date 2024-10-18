Alman kimliğine Türkçe ayarı

Hamburg Eyaleti, artık kimlik kartları ve pasaportlar ile oturum kartlarında Türkçe karakterlerin kullanılabileceğine karar verdi. Bu yeni uygulama sayesinde Türkçe isimlerde bulunan ç, ğ, ş ve ı gibi Alman alfabesinde olmayan özel karakterler artık resmi kimlik belgelerinde doğru şekilde yer alabilecek.Söz konusu uygulama Hamburg gibi ülkenin diğer şehirlerinde de hayata geçmeye başlayacak. Bazı şehirler uygulamayı planlarına aldı. 'Dervişoğlu' gibi isminde Türkçe karakter bulunanlar bu sayede isim ve soyadlarının doğru yazıldığı kimlikleri taşıyabilecek, belgelere sahip olabilecekler.BU ay başında yürürlüğe giren değişikliklerle, kimlik alımında ve işlemlerinde kolaylıklar getirilmişti. Kimliğin talep üzerine ücret karşılığında posta yoluyla gönderilebilmesine olanak tanınmıştı. Öte yandan çevrimiçi işlemlerde kullanılan kimliğin şifre değişim işlemi de uygulamaya konulmuştu.