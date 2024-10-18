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Giriş Tarihi: 18.10.2024

Alman kimliğine Türkçe ayarı

Kimlik ve pasaportlarda Türkçe karakterlerin kullanımına izin verildi. Hamburg bu konuda öncü olurken, uygulama diğer şehirlerde de kısa zamanda yayılacak

Cengiz PARLAYAN
Alman kimliğine Türkçe ayarı
ARTIK DOĞRUSU YAZILACAK
Hamburg Eyaleti, artık kimlik kartları ve pasaportlar ile oturum kartlarında Türkçe karakterlerin kullanılabileceğine karar verdi. Bu yeni uygulama sayesinde Türkçe isimlerde bulunan ç, ğ, ş ve ı gibi Alman alfabesinde olmayan özel karakterler artık resmi kimlik belgelerinde doğru şekilde yer alabilecek.





ÜLKE GENELİNE YAYILACAK
Söz konusu uygulama Hamburg gibi ülkenin diğer şehirlerinde de hayata geçmeye başlayacak. Bazı şehirler uygulamayı planlarına aldı. 'Dervişoğlu' gibi isminde Türkçe karakter bulunanlar bu sayede isim ve soyadlarının doğru yazıldığı kimlikleri taşıyabilecek, belgelere sahip olabilecekler.

KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ
BU ay başında yürürlüğe giren değişikliklerle, kimlik alımında ve işlemlerinde kolaylıklar getirilmişti. Kimliğin talep üzerine ücret karşılığında posta yoluyla gönderilebilmesine olanak tanınmıştı. Öte yandan çevrimiçi işlemlerde kullanılan kimliğin şifre değişim işlemi de uygulamaya konulmuştu.

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Alman kimliğine Türkçe ayarı
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