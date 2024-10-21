Dört gün çalışma modeli benimsendi

Almanya'da haftada dört gün çalışma modeli hem çalışanlar hem de işverenler için olumlu sonuçlar ortaya koydu. Münster Üniversitesi'nden Prof. Julia Backmann tarafından yönetilen çalışmanın sonuçları, bu modelin çalışanların yaşam memnuniyetini artırabileceğini ve şirketlerin verimliliğini düşürmeden uygulanabileceğini gösterdi. Çalışma süresi azalmasına rağmen, denemeye katılan 41 şirketin çoğunda verimlilik artışı görüldü. Katılımcı şirketlerin üçte ikisi, dört günlük çalışma modeline kalıcı olarak geçme kararı aldı.