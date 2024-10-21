Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Dört gün çalışma modeli benimsendi
Giriş Tarihi: 21.10.2024

Dört gün çalışma modeli benimsendi

Deneme aşamasında olana haftada dört gün çalışıp tam maaş alma modeli tuttu. Bu modeli uygulayan şirketlerin üçte ikisi kalıcı hale getirme kararı aldı

Cengiz PARLAYAN
Dört gün çalışma modeli benimsendi
Almanya'da haftada dört gün çalışma modeli hem çalışanlar hem de işverenler için olumlu sonuçlar ortaya koydu. Münster Üniversitesi'nden Prof. Julia Backmann tarafından yönetilen çalışmanın sonuçları, bu modelin çalışanların yaşam memnuniyetini artırabileceğini ve şirketlerin verimliliğini düşürmeden uygulanabileceğini gösterdi. Çalışma süresi azalmasına rağmen, denemeye katılan 41 şirketin çoğunda verimlilik artışı görüldü. Katılımcı şirketlerin üçte ikisi, dört günlük çalışma modeline kalıcı olarak geçme kararı aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dört gün çalışma modeli benimsendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA