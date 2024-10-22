İsrail’i eleştirenin vatandaşlığı iptal

Uzun tartışmalar sonrası haziran ayında kabul edilen çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasaya yeni madde eklenmek isteniyor. İsrail'in varlığını tanımanın Alman vatandaşlığına geçişte şart koşulmasının ardından şimdi de antisemitik suç işleyenlerin elinden vatandaşlığın alınması talebi gündeme taşındı, "Yahudi karşıtlığı yaygınlaşmaya başladı" denildi.Eyaletlerin İçişleri ve Uyum bakanları, antisemitik suçlar işleyen çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptal edilip edilmemesi konusunda görüş birliğine varma çabasına girdi. Bavyera, Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Schleswig Holstein, Hessen ve Rheinland Pfalz, vatandaşlık yasasının bu yönde değiştirilmesi yönünde tavır sergiledi.Saksonya Anhalt, Bremen, Aşağı Saksonya ve Berlin ise talebe eleştirel yaklaştı. Focus dergisinin bu yönde yaptığı araştırmaya diğer eyaletlerden henüz cevap gelmedi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), devlet güvenliğini tehdit eden suçtan hüküm giymiş çifte vatandaşlar gibi antisemitik motivasyonla işlenen suçta da vatandaşlık iptalini savundu.Antisemitik suçların kapsamına neler gireceği açıkça ifade edilmediği için, sosyal medyada yapılan İsrail eleştirilerinin bu kapsama sokulabileceği, çifte vatandaş Türklerin elinden Alman vatandaşlığının alınabileceği endişesi doğdu. Filistin'e destek yürüyüşüne katılan, Gazze'de yaşanan acıya dikkat çeken ve İsrail'i eleştirenlerin antisemitik motivasyonla suç işlemiş sayılabileceği ifade edildi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı da, vatandaşlığın iptal edilmesinin antisemitizmle mücadelede doğru bir araç olmadığı şeklinde görüş belirtti.