Solingen kundakçısı cinayetten yargılanacak

Kundakçı Daniel S., 25 Mart 2024'te Bulgaristan Türklerinden Zhilov Ailesi'nin yaşadığı binayı ateşe vermiş, baba İsmail (29), anne Kıymet (28), kızları Gizem (5) ve üç aylık Elis'in ölümüne neden olmuştu. Wuppertal Savcılığı, ayrıca 9 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili iddianameyi hazırladı. Kundakçı 4 kez cinayet ve 8 cinayete teşebbüsten yargılanacak.Yapılan soruşturma kapsamında zanlının daha önce aynı binanın arka kısmında yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre zanlı yangını, ev sahibiyle yaşadığı bir tartışma nedeniyle çıkarttı. Daniel S., 44 yaşındaki bir adamı pala ile ağır şekilde yaralayınca polisin düzenlediği baskında yakalanırken, kurbanlar Bulgaristan'da toprağa verildi.