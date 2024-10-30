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Giriş Tarihi: 30.10.2024

Telefonda rapor tartışması büyüdü

Pandemi döneminde uygulamaya konulan telefonda rapor alma döneminin iptalinin istenmesi tepki çekti. İşverenlerin aksine sağlık sigortaları uygulamadan yana tavır sergiledi

TEVFİK KARA
Telefonda rapor tartışması büyüdü
İşverenler Birliği, telefonla rapor alma işleminin suistimal edildiğini, raporlu hasta oranlarının eskiye kıyasla artış gösterdiğini ileri sürüp uygulamanın iptalinden yana olduğunu açıkladı. Kuzey Ren Vestfalya Aile Hekimleri Birliği, "Telefonla rapor alma işlemi çok büyük bir kolaylık. Bu işlem ile hem hastalar hem de sağlık personeli daha güvende oluyor. Bulaşıcı enfeksiyonla muayenehaneye giden hastanın virüsü diğer insanlara da bulaştırma riski var" dedi. Büyük sağlık sigortalarından AOK ve Techniker Krankenkasse'nin CEO'ları da telefonla hastalık izni alma seçeneğinin korunmasından yana görüş belirtti.
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Telefonda rapor tartışması büyüdü
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