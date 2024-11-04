Randevuya gitmeyene 1 euroluk iş yaptırımı

Alman Hükümeti, Vatandaş Parası (Bürgergeld) adı altındaki sosyal yardım alanların daha sıkı şekilde denetlenmesine karar verdi. 25 Ekim itibarıyla geçerli olan talimatla, çalışabilecek durumda olup uyum programlarına katılmayı reddeden veya bahanesiz üç defa üst üste randevulara gitmeyenler, kamu yararına zorunlu çalışma uygulamasına alınacak.Zorunlu olarak bir euroluk işlere yönlendirmede süre altı aya kadar uzayabilecek. Öte yandan, makul bir iş, eğitim veya uyum programını geçerli sebep olmadan reddedenlerin temel geliri üç ay boyunca yüzde 30 oranında kesilecek. Yasadışı çalışmaya karışan Bürgergeld alıcılarının da ödeneklerinde kesinti yapılacak.