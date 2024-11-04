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Giriş Tarihi: 4.11.2024

Randevuya gitmeyene 1 euroluk iş yaptırımı

İş Ajansı, Vatandaş Parası alıp randevulara gitmeyen işsizleri bir euroluk işlere gönderecek. Süre altı aya kadar uzayabilecek

Cengiz PARLAYAN
Randevuya gitmeyene 1 euroluk iş yaptırımı
Alman Hükümeti, Vatandaş Parası (Bürgergeld) adı altındaki sosyal yardım alanların daha sıkı şekilde denetlenmesine karar verdi. 25 Ekim itibarıyla geçerli olan talimatla, çalışabilecek durumda olup uyum programlarına katılmayı reddeden veya bahanesiz üç defa üst üste randevulara gitmeyenler, kamu yararına zorunlu çalışma uygulamasına alınacak.
Zorunlu olarak bir euroluk işlere yönlendirmede süre altı aya kadar uzayabilecek. Öte yandan, makul bir iş, eğitim veya uyum programını geçerli sebep olmadan reddedenlerin temel geliri üç ay boyunca yüzde 30 oranında kesilecek. Yasadışı çalışmaya karışan Bürgergeld alıcılarının da ödeneklerinde kesinti yapılacak.
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Randevuya gitmeyene 1 euroluk iş yaptırımı
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