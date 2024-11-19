Scholz adaylıktan vazgeçmiyor

Almanya'da partiler yaklaşan seçimler öncesi başbakan adaylarını bir bir açıklarken, Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz çekilmesini isteyenlere rağmen adaylıktan vazgeçmeyeceğini ima etti. Scholz, "Erken seçimde SPD ve ben bu mücadeleye girmeye hazırız, hedefimiz elbette kazanmak" dedi.Scholz, bir gazetecinin Pistorius'un daha iyi bir aday olabileceğini hayal edip edemediği yönündeki sorusuna "Soruyu zaten yanıtladım" cevabını verdi. Bazı SPD milletvekilleri, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un daha güçlü aday olacağını savunuyor. Anketlerde de Pistorius'un ismi öne çıkıyor.