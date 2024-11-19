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Giriş Tarihi: 19.11.2024

Scholz adaylıktan vazgeçmiyor

Başbakan Olaf Scholz’un partisinde aday olmamasını isteyenlerin sayısı arttı, anketlerde Savunma Bakanı’nın adı öne çıktı. Scholz, bunlar hatırlatıldığında “Aday benim” diye konuştu

Fatih YILMAZ
Scholz adaylıktan vazgeçmiyor
Almanya'da partiler yaklaşan seçimler öncesi başbakan adaylarını bir bir açıklarken, Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz çekilmesini isteyenlere rağmen adaylıktan vazgeçmeyeceğini ima etti. Scholz, "Erken seçimde SPD ve ben bu mücadeleye girmeye hazırız, hedefimiz elbette kazanmak" dedi.

PİSTORİUS'UN ADI ÖNE ÇIKIYOR
Scholz, bir gazetecinin Pistorius'un daha iyi bir aday olabileceğini hayal edip edemediği yönündeki sorusuna "Soruyu zaten yanıtladım" cevabını verdi. Bazı SPD milletvekilleri, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un daha güçlü aday olacağını savunuyor. Anketlerde de Pistorius'un ismi öne çıkıyor.
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Scholz adaylıktan vazgeçmiyor
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