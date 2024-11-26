Orduda üniforma krizi

Alman Ordusu'nun üniformaları yenileme planı, birçok kesimden sert eleştiriler aldı. Ordu 825 milyon euroya mal olacak değişikliği, temsil gücünü artıracağı ve daha rahat olacağı gerekçesiyle savundu. Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nda ele alınan plan için CDU bütçe uzmanı Ingo Gaedechens, "Bu kadar büyük bir meblağı üniformalara harcamak absürt bir öncelik" diye konuştu.Üniformaların orduyu savaşmaya daha hazır hale getirmeyeceğini ifade eden Gaedechens, söz konusu paranın akıl almaz derecede büyük bir rakam olduğunu belirtti. Hür Demokrat Parti'den (FDP) Alexander Müller de benzer görüş ortaya koydu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, 2025 bütçesi için 6 milyar euro artış talep etmişti.